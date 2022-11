Gujarat Assembly Polls 2022: भाजपा करती है कांग्रेस उम्मीदवारों को फंडिंग, केजरीवाल का बड़ा दावा

Kejariwal on Gujarat Polls 2022: दिल्ली के सीएम व आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने उनकी पार्टी के खिलाफ मिलीभगत की है। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को चुनाव में हराने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं। उन्होंने कहा गुजरात विधानसभा चुनाव में ये दोनों पार्टियां "ILU-ILU (I love You - I love You) खेल रहे हैं"।