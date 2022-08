WHO के टिप्स से डायबिटीज और हार्ट की बीमारी से बचें, खाते हैं ऐसी चीजें तो हो जाएं सावधान

किसी भी खाने में नमक का इस्तेमाल सबसे कॉमन है। WHO का मानना है कि एक दिन के खाने में इस्तेमाल होने वाले नमक की मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरुरी है। एक दिन में 5 ग्राम अथवा एक चम्मच से अधिक नमक नहीं खाना चाहिए। शरीर में नमक की कमी से बचने के लिए WHO ने ताजी सूखी हरी पत्तियां और ताजे मसालों के सेवन का सुझाव दिया है। WHO कहना है कि प्रोसेस्ड फूड से बचना चाहिए। इनमें नमक वाले सोया सॉस और दूसरे मसालेदार सॉस भी शामिल हैं। ऐसी चीजों को खाने से बचना चाहिए जिसके कारण शरीर में नमक का ओवरडोज होने का खतरा होता है।

