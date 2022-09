उर्फी जावेद और पारस कलनावत स्टार प्लस के सीरियल 'मेरी दुर्गा' साथ किया था। इसी सीरियल के दौरान उन दोनों के बीच प्‍यार मोहब्‍बत शुरू हुई और कुछ ही समय में उर्फी के सिर से प्‍यार का भूत उतर गया और पारस से ब्रेकअप कर था। इसके बाद पारस ने उर्फी पर कई आरोप लगाए थे।इसके बाद दोनों 'झलक दिखला जा' की इवेंट पार्टी में मिले जिसमें दोनों का झगड़ा हो गया और लोगों ने इन दोनों का झगड़ा शांत करवाया था।

वहीं अब जब अब उर्फी जावेद ने इंस्‍टाग्राम स्‍टोरी पर पारस कनावत की झलक दिखला जा 10 में परफॉर्मेंस देख तारीफ की थी जिस पर पारस ने भी रिएक्‍शन देते हुए कहा था भी उर्फी की मेहनत और और डेडिकेशन पर गर्व है। उनका अब उर्फी से कोई झगड़ा नहीं है हम दोनों एक दूसरे का सम्‍मान करते हैं। जिसके बाद दोनों के दोबारा एक होने की अटकलें लगाई जाने लगी।

