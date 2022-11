Baap Of All Films First Look: जल्द एकसाथ दिखेंगे 80 के दशक के बड़े सुपरस्टार्स, फर्स्ट लुक क्रेजी हुए फैंस

Baap Of All Films First Look: 80 के दशक के सितारों को पर्दे पर देखने के लिए अब फैंस को और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जी हां चार एक्शन स्टार्स सनी देओल, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ जल्द ही फैंस के लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आने वाले हैं। दरअसल, ये सभी एक बार फिर एक्शन थ्रिलर के लिए बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। इस फिल्म का फर्स्ट लुक मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। जिसके बाद ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।