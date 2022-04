मनोज बाजपेयी ने 8 माह की गर्भवती पत्रकार के साथ किया दिल छू लेने वाला बर्ताव, लोग करने लगे वाह-वाह

इसी के साथ ही रितपुर्णा ने वो ट्वीट भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने मनोज बाजपेयी को अपने बेटे के जन्म के बारे में बताया है। जिसमें मनोज बाजपेयी ने उन्हें रिप्लाई करते हुए लिखा था कि Thank you @MasalaBai Give my love to your Son! रितुपर्णा की ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है और लोग जी भरके मनोज बाजपेयी की तारीफ कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो उन्हें रीयल हीरो करार दे दिया है।