Aman Zomato की ड्रेस में तलाश रहे नौकरी, पेस्ट्री के डिब्बे में रिज्यूमे, कंपनी को पसंद आया आइडिया !

जोमैटो डिलीवरी एक्जीक्यूटिव के रूप में तैयार होकर पेस्ट्री डिलीवर करने वाले अमन खंडेलवाल बॉक्स के साथ स्टार्टअप्स को अपना रिज्यूमे भी डिलिवर करते थे। खास बात ये कि अमन ने अपने ट्विटर हैंडल- @AmanKhandelwall पर जोमैटो डिलीवरी एक्जीक्यूटिव के रूप में खुद की एक तस्वीर भी पोस्ट की।

Resume in Pastry box

अमन खंडेलवाल मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में नौकरी की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर जोमैटो डिलीवरी एक्जीक्यूटिव के रूप में खुद की एक तस्वीर पोस्ट करने के अलावा पेस्ट्री बॉक्स की फोटो भी पोस्ट की। पेस्ट्री बॉक्स के अंदर रखे लिफाफे पर देखा गया, ज्यादातर रिज्यूमे कूड़ेदान में फेंक दिए जाते हैं, लेकिन मेरा आपके पेट में जाएगा। (most resumes end up in trash. Mine - in your belly)फोटो वायरल होने के बाद अमन ने कहा, सभी तरह के समर्थन के लिए आपको धन्यवाद। उन्होंने किसी अच्छी कंपनी में प्रबंधन प्रशिक्षु या एपीएम भूमिका की तलाशने की बात अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल की लिंक के साथ भी शेयर की।