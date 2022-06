7 बाघों के बीच अकेला कुत्ता, 'शेर' बनकर टहलता रहा, देखिए VIDEO

बाघों के बीच 'शेर' बना कुत्ता

हैरानी की बात यह है कि बाघों ने छोटे कुत्ते को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और उसे अपने सामने भौंकने दिया। वीडियो को कैप्शन दिया गया, 'It's not easy for the dog mother to raise several tiger children'। वीडियो पोस्ट होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में तालियां बजाईं और कुत्ते की बहादुरी की सराहना की। एक यूजर ने लिखा, 'उस कुत्ते ने उन बाघों को पालने में मदद की और उन्हें अपना दूध पिलाया। उनके कुत्ते को चोट लगने की संभावना नहीं है। यह संभव है, लेकिन संभावना नहीं है। 'एक अन्य यूजर ने लिखा, 'असली बाघ यहां एक ही है।'

बाघ कुत्ते को ही समझते हैं अपनी मां!

पोस्ट के मुताबिक, बचपन में दूध पिलाने की वजह से बाघों को लगता है कि ये कुत्ता ही उनकी मां है। ऐसा कोई वीडियो शायद ही आपने कभी देखा होगा। एक बेखौफ कुत्ता जिसे जंगल के इतने खतरनाक जानवरों का भी कोई डर नहीं है। बाघों के लिए भी कुत्ते को नुकसान पहुंचाना संभव नहीं है, क्योंकि सभी ने इसे मां का दर्जा दिया हुआ है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

साहसी कुत्ते का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक एक मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। इसे 52 हजार से भी ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। यही नहीं, 300 से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो पर कमेंट भी किया है।