अस्पताल ने बुजुर्गों के सामने स्ट्रिपर से करवाया अश्लील डांस, कहा- ये उत्साहवर्धन का तरीका

Dance in front of elderly nursing home in Taoyuan City, Taiwanएक अस्पताल में बुजुर्ग अपना इलाज करवाने के लिए भर्ती हुई थे। उनके परिवार वाले इस आस में थे बुजुर्गों को अस्पताल में शांति का माहौल और अच्छी चिकित्सा सुविधा मिलेगी, लेकिन वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया में अस्पताल की चर्चा होने लगी। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साथ ही लोग अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे।