सैकड़ों ग्रामीण डिब्बा-बाल्टी लेकर पहुंचे एसडीएम कार्यालय, लगाई गुहार हम प्यासे हैं कोई हमें पानी पिला दो

कई बार सौंपा ज्ञापन

गांव में पानी की समस्या को लेकर यहां के ग्रामीण कई बार जनपद से लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंप चुके हैं। इसके बाद भी जस की तस समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि जब पाइपलाइन पड़ी है तो फिर इस पाइपलाइन में से पानी घरों तक क्यों नहीं पहुंचता। Hundreds of villagers reached the SDM office with buckets, we are thirsty, someone give us water

सिर्फ एक ही कुआं

ग्रामीणों ने यह भी बताया कि गांव में सिर्फ एक ही कुआं है जिसका पानी दिसंबर माह तक में समाप्त हो जाता है। इसके बाद से समस्या शुरू होती है और यहां तब तक बनी रहती है जब तक बरसात नहीं शुरू हो जाती।