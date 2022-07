SSC CGL Tier 1 final answer key 2021:एसएससी सीजीएल की आंसर-की हुई जारी,ऐसे करें डाउनलोड

. .

ऐसे करें आंसर-की डाउनलोड

1. ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं।

2. होम पेज में आपको "Combined Graduate Level Examination (Tier-I) 2021: Uploading of Final Answer Keys along with Question Paper(s)" ऑप्शन दिखाई देगा, वहां क्लिक करें।

3. आंसर-की का ऑपशन आयेगा उस पर क्लिक करें।

4. अब आपकी आंसर-की स्किन पर शो होगी, उसे डाउनलोड कर लें और एक प्रिंट आउट निकाल लें ।