TGT टीचरों के पदों पर निकली शानदार भर्ती, ऐसे करें आवेदन

इन पदों पर निकली है भर्ती

समग्र शिक्षा,चंडीगढ़ की ओर से कुल 90 पदों पर भर्ती निकली है,जिसमे से टीजीटी हिंदी के लिए 3, इंग्लिश के लिए 17, पंजाबी के लिए 2, गणित के लिए 17, साइंस के पदों के लिए 35 पद है। अधिक जानकारी के ऑफिशियल नोटिस देखें।

इतनी है आवेदन फीस

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन फीस देनी होगी । General / OBC / EWS उम्मीदवारों को 1000 रुपये आवेदन फीस के तौर पर देनी होगी वहीं,आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 500 रुपये है।

Recommended Video इंग्लैंड की टीम ने रखा पाकिस्तान में कदम, 17 साल किया दौरा

ऐसे करें आवेदन

1. ऑफिशियल वेबसाइट- chdeducation.gov.in पर जाना होगा।

2. वेबसाइट के होम पेज पर Recruitments पर जाएं।

3. यहां Recruitment notice for the posts of Trained Graduate Teachers (TGTs) under

4. Samagra Shiksha, Chandigarh New के लिंक पर क्लिक करें।

5. इसमें PROCEED TO REGISTER के लिंक पर क्लिक करें।

6. यहां रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।

7. प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं।

8. एप्लीकेशन फॉर्म भरकर प्रिंट जरूर ले लें।

इतनी है आयु

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का एक आयु सीमा के अंदर रहना आवश्यक है। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की कम से कम आयु 21 साल होनी चाहिए वहीं,अधिक से अधिक 37 होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में छूट दी गई है। इस के लिए ऑफिशिल नोटिस चेक कर लें।

ऐसे होगा चयन

इन पदों पर आवेदन करने के बाद उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया से हो कर गुजरना होगा। चयन प्रक्रिया के लिए लिखित परीक्षा ली जाएगी। इसके बाद उम्मीदवारों को इंटरव्यू लिया जाएगा।