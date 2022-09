SAIL में निकली सरकारी भर्ती, 10वीं पास करें आवेदन

ऐसे करें आवेदन

1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट- sailcareers.com पर जाएं।

2. होम पेज पर JOB OPENINGS के लिंक पर क्लिक करें।

3.इसके बाद Bokaro Steel Plant- Advertisement for the post of Attendant cum technician trainee at Bokaro Steel Plant के लिंक पर जाएं.

4. Apply online के ऑप्शन पर क्लिक करें।

5.उम्मीदवार अपने मोबाइल नंबर और ईमेल की मदद से रजिस्ट्रेशन कर लें।

6.रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं।

डायरेक्ट लिंक

डायरेक्ट लिंक से अप्लाई करने के लिए यहां क्लिक करें- https://sail.ucanapply.com/registration?app_id=UElZMDAwMDAwMQ==

Recommended Video

राजू श्रीवास्तव हेल्थ अपडेट: फिर वेंटिलेटर पर शिफ्ट किए गए राजू श्रीवास्तव

इतनी है आवेदन फीस

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन फीस के तौर पर 200 रुपये आवेदन फीस जमा करवानी होगी। इन पदों पर भर्ती के लिए एससी, एसटी, दिव्यांग और भूतपूर्व कर्मचारी कैटेगरी और विभागीय कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फीस में पूरी छूट दी गई है।

ये होनी चाहिए आयु

इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक यानी 10वी की परीक्षा पास होना जरूरी है. इसके अलावा अभ्यर्थी ने संबंधित ट्रेड में कम से कम एक साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की हो।

इतनी होनी चाहिए आयु सीमाा

पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 15 सितंबर 2022 को 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में छूट दी गई है।