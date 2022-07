RRB NTPC CBT 2 Result 2022 : जारी हुए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लेवल 5 और 2 रिजल्ट,यहां देखें

ऐसे देखें शॉटलिस्ट उम्मीदवारों की लिस्ट

1.सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://www.rrbbnc.gov.in/ पर जाएं।

2. 'Result of CBT2: Short listed candidates for CBTST Level 5 and Level 2, Cut off Marks for CBTST Level 5 and Level 2' लिंक पर क्लिक करें।

3. CBTST लेवल 5, 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की लिस्ट की पीडीएफ फाइल शो होगी उस फाइल के साथ एक नया पेज खुलेगा।

4. अब आप के अपना रोल नंबर लिए लिस्ट में खोजना है।

5. आप चाहें तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं।

इस दिन हुए थे एग्जाम

रेलवे भर्ती बोर्ड एनटीपीसी सीबीटी 2 के लेवल 5 परीक्षा का आयोजन 12 जून से 15 जून 2022 किया गया था । लेवल 2 परीक्षा का आयोजन 13 से 16 जून 2022 तक किया गया था। इन परीक्षाओं की आंसर की 22 जून को जारी की गई थी। वहीं 27 जून तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने की अनुमति दी गई थी।