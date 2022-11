NEET PG के स्थान पर होगी अब NExT की परीक्षा, जानें क्या है मामला

Neet pg replaced with national exit test- पीजी नीट की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। जो उम्मीदवार नीट पीजी की परीक्षा देना चाहते हैं, उन्हें बता दें कि नेशनल मेडिकल काउनसलिंग ( NMC) ने नेशनल एग्जिट टेस्ट (( NExT) का नोटिफिकेशन जारी करने जा रही है। NExT की परीक्षा अगले साल 2023 में दिसंबर में आयोजित करवाई जाएगी। यह फैसला Union health ministry the development के साथ और अन्य हाई लेवल की मीटिंग में लिया गया है। NEET PG के स्थान पर अब आगे NExT की परीक्षा होगी, जिस के आधार पर उम्मीदवारों का पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश होगा।