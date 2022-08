DRDO में 600 से अधिक पदों पर निकली बंपर भर्तियां,आवेदन के बस दो दिन बाकी,ऐसे करें आवेदन

इन पदों पर निकली हैं भर्ती

डीआरडीओ के भर्ती केंद्र आरएसी ने बी ' पदों के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) और वैमानिकी विकास एजेंसी (ADA) में भर्तियां निकाली हैं।

ऐसे करें आवेदन

1.सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rac.gov पर जाएं ।

2. इस लिंक पर क्लिक करें-'Apply online' under 'Recruitment of Scientists 'B' in DRDO/ADA/DST (579/43/8) vacancies'

3. डोक्युमेंट अपलोड करें और आवेदन फीस भरें।

4. सबमिट पर क्लिक करें

ऐसे होगा चयन

डीआरडीओ के भर्ती केंद्र आरएसी ने उम्मीदवारों के चयन के लिए गेट स्कोर या लिखित परीक्षा रखी हैं इसके बाद आरएसी उम्मीदवारों का इंटरव्यू दिल्ली में लेगा। मेरिट लिस्ट के आधार पर उम्मीदवारों को ऑफर लेटर दिया जाएगा।

इतनी है आवेदन फीस

जो पुरुष उम्मीदवार सामान्य ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के हैं उन्हें 100 रुपये आवेदन फीस के तौर पर देना होगा, वहीं एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी और महिला उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए यहां संपर्क करें

उम्मीदवारों को आवेदन से जुड़ी कोई भी समस्या आए या कोई भी जानकारी लेनी हो तो वे सभी प्रश्नों के लिए इन फोन नं. 011-23889526, 011-23889528 पर या pro.recruitment@gov.in या directrec.rac@gov.in पर ईमेल करें।