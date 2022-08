SSC ने जारी करी मल्टी टास्किंग स्टाफ की आंसर की,ऐसे करें डाउनलोड

बता दें कि मल्टी टास्किंग स्टाफ के एग्जाम के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आयोजित करवाया गया था जिसके केंद्र देश के कई हिस्सो में थे। इस की परीक्षा जुलाई 2021 को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित करवाई गईं थी। उम्मीदवारों को अगर कोई ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवानी है तो वे 7 अगस्त 2022 तक दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें 100 रुपये की फीस जमा करवानी होगी।

ऐसे करें आंसक की चेक

1. सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं

2. आंसर की डाउनलोड करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें- ' Multi Tasking (Non-Technical) Staff, and Havaldar (CBIC & CBN) Examination, 2021: Uploading of Tentative Answer Keys along with candidates' Response Sheet(s)'

3. एसएससी एमटीएस आंसर की पीडीएफ डाउनलोड कर लें।