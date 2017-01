अब काशी के पंडित से घर बैठे करवाइए पूजा, पोंगा पंडितों से पाइए मुक्ति

संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के सहयोग से 'वेयर इज माइ पंडित जी डॉट काम' पर जाकर अब दूरदराज में बैठे लोग अच्छे पंडितों का चयन कर उनके माध्यम से अपनी आस्था को पूरी कर सकते हैं।

Story first published: Monday, January 16, 2017, 16:16 [IST]

English summary

varanasi where is my pandit ji is a worshipping online website where you can call a pandit.