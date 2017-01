वाराणसी: राहुल के कुर्ते की फटी जेब को सिलवाने के लिए भेजे 100 रुपये

वाराणसी में एक अधिवक्ता दिनेश कुमार दीक्षित ने राहुल गांधी की फटी हुई जेब सिलने के लिए उन्हें 100 रुपये की रजिस्ट्री की है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 15:08 [IST]

English summary

varanasi an advocate send money to rahul gandhi to sew his kurta in uttar pradesh.