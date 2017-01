वाराणसी: शराब के शौक की वजह से हुआ मर्डर, घर में मिला अधजला शव

जंग अस्पताल परिसर में अपने मौसा-मौसी के साथ रहता था। लेकिन कल रात सारे लोग शादी के समारोह में गए हुए थे। जब देर रात परिजन घर पहुंचे तो उन्हें जंग का शव जमीन पर पड़ा हुआ मिला।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 17:18 [IST]

English summary

varanasi a drunk man was murder in his room in uttar pradesh.