STF ने किया खुलासा: भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान की शहनाई उनके पोते ने ही की थी चोरी

नजरे आलम उस्ताद के सबसे छोटे पुत्र काजिम का बेटा है। STF ने उस्ताद के पोते नजरे आलम के साथ पियरी निवासी सोनार शंकर सेठ और उसके पुत्र सुजीत सेठ को भी अरेस्ट किया है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 18:53 [IST]

English summary

STF arrested on Tuesday the grandson of late Bharat Ratna Ustad Bismillah Khan and recovered four stolen shehnais in Varanasi.