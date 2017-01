यूं हुए अफसर मोदी के मुरीद कि बना डाली कालाधन-नोटबंदी पर फिल्म

'अजब सिंह' की गजब कहानी फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया। यह फिल्म देश भर के थिएटर में 17 फरवरी को रिलीज होने जा रही है। मोदी के मुरीद एक दिव्यांग अफसर ने बनाई है नोटबंदी पर फिल्म।

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 19:21 [IST]

English summary

To admire Modi an officer made film on corruption-Notebandi