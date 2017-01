बनारस की सड़कों पर डॉन का फरमान देख लोग चौंके!

पोस्टर्स में छिपा है स्वच्छता अभियान का संदेश। फिल्मी पोस्टर में दिखाया गया दृश्य तो असली था। लेकिन उस पर जो डायलॉग लिखे थे वे बदले हुए थे।

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 16:26 [IST]

English summary

municipal corporation is working for swachh bharat abhiyan at varanasi in uttar pradesh.