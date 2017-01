वाराणसी: मंत्रों से बीमारियों को दूर करनेवाली सैकड़ों साल पुरानी किताब मिली!

250 साल पहले बीमारियों का इलाज मंत्र से भी किया जाता था। ऐसी ही खास पांडुलिपी मिली है, जिसमें कई बीमारियों के इलाज के लिए मंत्र लिखे हुए हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 13, 2017, 13:45 [IST]

English summary

BHU Neurology department head doctor BN Mishra found manuscripts of mantras which deals with the treatment of several diseases.