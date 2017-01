वाराणसी: काशी में भक्तों ने लगाई मकर संक्रांति पर आस्था की डुबकी

मकर संक्रांति के इस शुभ अवसर पर हर साल की तरह इस बार भी काशी के गंगा घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखा गया।

Story first published: Saturday, January 14, 2017, 12:25 [IST]

English summary

makar sankranti thousands of devotees dip into gangaghat at varanasi in uttar pradesh.