भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान के पोते की शर्मसार कर देने वाली करतूत

एसटीएफ के एडिशनल एसपी ज्ञानेंद्र सिंह की माने तो उस्ताद का पोता बुरी लत के चलते और पैसे की जरुरत के चलते इस शहनाई की चोरी की थी।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 12:07 [IST]

English summary

Ustad Bismillah Khan's grandson and two jewellers were arrested on Tuesday for stealing four shehnais of the late maestro.