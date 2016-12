अलीगढ़ में तीन बाइक सवारों ने किया एसिड एटैक, युवक बुरी तरह जख्मी

कोर्ट परिसर में युवक का कुछ लोगों से हुआ था विवाद। युवक का आरोप है कि उन्हीं लोगों ने तेजाब फेंका।

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 2:14 [IST]

English summary

In Aligarh of Uttar Pradesh, a youth injured badly after three persons on bike stopped him in the way and threw acid.