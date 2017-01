मिर्जापुर: मोबाइल चार्जर से लगा ऐसा तगड़ा करंट, किशोर की वहीं हुई मौत

मिर्जापुर इलाके में मोबाइल चार्जर में करंट प्रवाहित हो गया जिसकी चपेट में आए युवक की दर्दनाक मौत हो गई।

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 12:30 [IST]

An youth electrocuted when high voltage current passed after he plugged in mobile charger in the socket.