प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अपनाया सख्त रुख, अधिकारियों को दिए खास निर्देश

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 14:38 [IST]

English summary

Yogi Adityanath takes tough call to improve the education system in the state. He asks officials to take measures to improve the system.