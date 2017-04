अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए काम कर रही सरकार- योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान, प्रदेश की कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, हर किसी की मदद के लिए काम करेगी सरकार

Story first published: Sunday, April 30, 2017, 14:39 [IST]

English summary

Yogi Adityanath speaks in Deoria says no compromise with law and order. He says we are working to reach every needy.