यूपी के विधायकों को योगी ने दिए काम करने के 'अचूक मंत्र'

उत्तर प्रदेश में विधायको को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी पर परमात्मा की अपार कृपा है, विधायिका सबसे अधिक जवाबदेह है।

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 12:07 [IST]

Yogi Adityanath says we need to establish our credibility. He says UP has lot of possibilities we can change state in coming years.