योगी सरकार का बड़ा ऐलान, महज 5 रुपये में गरीबों को मिलेगा भरपेट खाना...

गरीबों के लिए महज 5 रुपये में भरपेट खाना मुहैया कराने की खास योजना का ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से किया।

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 17:34 [IST]

English summary

Yogi Adityanath announced provide full meals at Rs 5 for the poor soon in UP.