वाराणसी: शीत लहर में सुबह बिस्तर से नहीं उठी तो सास-ससुर ने जला डाला

बहू को सुबह न उठने पर सास-ससुर ताना मारते थे। सास-ससुर पर आरोप है कि दोनों ने शुक्रवार की सुबह बहू को जला डाला।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 14:28 [IST]

English summary

In Varanasi area, A woman has been set fire by in-laws when she failed to wake up in the morning early.