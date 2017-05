पति ने भाई से कराया था बलात्कार, तंग आकर पति को दिया तीन तलाक

रोज-रोज की यातना से तंग आकर एक मुस्लिम महिला ने अपने पति को तलाक दे दिया। पति के शह पर देवर ने महिला के साथ रेप किया था।

Thursday, May 4, 2017

Muslim woman raped by brother in law gave talaq to husband in Meerut.