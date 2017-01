बुंदेलखंड: 15 विधानसभा चुनावों में अब तक 15 महिला विधायक, छह बार MLA बनीं बेनीबाई

बुंदेलखंड में हुए विधानसभा चुनावों में अब तक 11 बार दलित, 3 बार पिछड़े वर्ग और 1 बार सामान्य वर्ग की महिलाएं जीत चुकी हैं।

Story first published: Friday, January 13, 2017, 15:52 [IST]

In fifteen assembly elections in Bundelkhand, fifteen times female candidates won in this area.