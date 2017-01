यूपी के बरेली में अस्पताल से दवा लेकर लौट रही महिला से गैंगरेप

दो बाइकों पर सवार तीन युवकों ने एक गेहूं के खेत में ले जाकर महिला के साथ दुष्कर्म किया।

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 9:21 [IST]

A woman gangraped in Bareilly of Uttar Pradesh, while returning to hospital.