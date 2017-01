शाहजहांपुर: जेठ ने रेप की कोशिश की तो बहू ने काट दिया गुप्तांग

24 वर्षीय महिला से उसके जेठ ने बीती रात मौका पाते ही रेप करने की कोशिश की। जिसके बाद बचाव मे बहू ने अपने जेठ का गुप्तांग काट दिया।

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 17:56 [IST]

English summary

In Shahjahanpur of Uttar Pradesh, a woman cut the private parts of her brother in law when he tried to rape with her.