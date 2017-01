यूपी चुनाव प्रिंयका गांधी के लिए राजनीति में सबसे बड़ी परीक्षा

क्या यूपी के चुनाव में प्रियंका गांधी बदल पाएंगी कांग्रेस का भविष्य, यूपी चुनाव के लिए जारी की गई प्रचारकों की सूचि में प्रियंका गांधी का भी नाम है।

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 11:59 [IST]

English summary

Will Priyanka Gandhi proved to be a game changer for Congress in UP poll. She has been included in t list of campaigner of congress.