यूपी का राजसिंहासन, "अखिलेश के फार्मूले पर दौड़ेगी साइकिल" सरेंडर कर एकांतवास में जाएंगे मुलायम

यूपी का राजसिंहासन, "अखिलेश के फार्मूले पर दौड़ेगी साइकिल" सरेंडर कर एकांतवास में जाएंगे मुलायम, परिवार के भीतर मचे घमासान के बीच मुलायम के लिए राह मुश्किल

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 14:20 [IST]

English summary

Will Mulayam Singh surrender to akhilesh yadav and go for solitude. The way Akhilesh has shown his attitude things are tough for Mulayam.