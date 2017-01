मिर्जापुर: एक पत्नी की ऐसी धमकी जिसे सुनकर पीएम मोदी भी होंगे खुश

मिर्जापुर जिले के राजगढ़ ब्लॉक के तेंदुआ कला गांव में शौचालय न होने से परेशान महिला ने पति को धमकी दे दी।

Story first published: Friday, January 13, 2017, 15:06 [IST]

English summary

wife threaten her husband to make lavatory at mirzapur in uttar pradesh otherwise she will go to leave.