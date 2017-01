बुलंदशहर: बीवी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को फावड़े से काटा, दफनाया

पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति के हत्या की साजिश रची। उसे नशा खिलाया और फावड़े से काट डाला।

Story first published: Friday, January 6, 2017, 19:31 [IST]

English summary

In Bulandshahr area, a wife and her lover has been arrested by police for killing her husband.