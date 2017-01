अखिलेश सरकार की व्यवस्था की खुली पोल, ठेले पर पति को लादने को मजबूर हुई पत्नी

वाहन ने टक्कर मारी जिसके बाद पति घायल हो गया। यूपी सरकार की एंबुलेंस सेवा 108 को कॉल किया तो बताया गया कि वाहन नहीं है।

Story first published: Friday, January 13, 2017, 19:49 [IST]

English summary

In Hardoi region, A labour injured in road accident and his wife forced to take him on pull cart.