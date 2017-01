चंद्रसेन टपलू के निधन के बाद आगरा छावनी से उनकी पत्नी को सपा टिकट!

चंद्रसेन टपलू के विधायक बनने का सपना पूरा करने के लिए उनकी बीवी ममता टपलू यूपी के चुनावी रण में उतरेंगी।

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 14:07 [IST]

After death of Samajwadi candidate Chandrasen Taplu, party may give ticket to his wife Mamta Taplu in UP assembly election.