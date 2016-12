बरेली: शहला ताहिर को शिवपाल का आशीर्वाद, कटा अखिलेश समर्थक का टिकट

शहला ताहिर ने खुद एक तस्वीर शेयर की है जिससे पता चल रहा है कि शिवपाल यादव का हाथ उनके सर पर है।

Friday, December 30, 2016, 12:36 [IST]

Shahla Tahir is close friend of Samajwadi Party's state president Shivpal Yadav and she is given ticket from Nawabganj assembly seat. A Pic shared by Shahla Tahir tells the story, why Shivpal cut the ticket of present MLA Bhagwat Sharan?