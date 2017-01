बुंदेलखंड: चुनाव होने तक डकैतों के डर से घरों में दुबके रहेंगे 'असलहाधारी'!

जमा किए गए हथियार चुनाव संपन्न होने के बाद ही लाइसेंस धारकों को वापस मिलेंगे, तब तक अपराधियों के भय से 'असलहाधारी' अपने घरों में दुबके रहेंगे।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 20:03 [IST]

English summary

Due to assembly election in Uttar Pradesh, arms owner deposited their gun in police station.