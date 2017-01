VIDEO: चरण वन्दना करने वाले अधिकारी कर रहे हैं फ्लैग मार्च, कैसे हो सकता है निष्पक्ष चुनाव?

जो आलाअधिकारी सत्ताधारी सरकार के राज्यसभा सांसद की चरण वंदना कर रहे थे, अब उन्हीं को चुनाव से पहले आचार संहिता लागू कराने की जिम्मेदारी दी गई है। देखिए वीडियो।

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 19:57 [IST]

English summary

who touch the feet of government official given responsibility of model code of conduct