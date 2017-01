यूपी में लोकप्रियता को लेकर अखिलेश और पीएम मोदी कांटे की टक्कर

लोकप्रियता को लेकर अखिलेश यादव और नरेंद्र मोदी के बीच ही कड़ी प्रतिस्पर्धा, दोनों ही नेता प्रदेश में काफी लोकप्रिय

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 17:51 [IST]

English summary

Who is more popular A tough fight between Akhilesh Yadav and PM Narendra Modi. CSDS survey reveals the mood of the people in the state.