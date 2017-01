सपा की जंग में कौन अखिलेश तो कौन मुलायम के साथ?

सपा में मचे घमासान के बीच अखिलेश यादव व मुलायम सिंह यादव के खेमे बंट गए हैं, लेकिन इस विवाद में मुलायम सिंह यादव के साथ बहुत ही कम लोग खड़े हैं।

Story first published: Monday, January 2, 2017, 17:50 [IST]

English summary

Who are the leader supporting Akhilesh Yadav and Mulayam Singh yadav. Mulayam Singh stands almost alone with few member.