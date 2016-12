नोटबंदी के 50 दिन बाद पीएम मोदी के बनारस में जनता का क्या है मूड?

खासतौर पर पान और बनारसी साड़ी के व्यापारियों से बात करने पर पता चला कि नोटबंदी के बाद बिजनेस गिरा है लेकिन वे सरकार के इस कदम के समर्थन में हैं।

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 16:58 [IST]

English summary

After fifty days of demonetisation, business is still facing crisis in Varanasi which is parliamentary constituency of PM narendra Modi but they are supporting this move.