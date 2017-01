जानिए सपा विवाद पर क्या कहा चुनाव आयोग ने

समाजवादी पार्टी के भीतर मचे घमासान पर चुनाव आयोग ने कहा कि तथ्यों की जांच के बाद ही किसी तरह का फैसला लिया जाएगा,समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकता है

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 15:39 [IST]

What Election commission has said on Samajwadi Party feud. Commission says decision will be made after the inspection of documents submitted by both the group.