जानिए, किन आरोपों के तहत सपा सुप्रीमो मुलायम ने अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव को पार्टी से निकाला

अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते समाजवादी पार्टी से निकाला गया। मुलायम सिंह यादव ने इस बात का ऐलान किया। दोनों नेताओं पर और क्या आरोप लगे हैं...

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, December 30, 2016, 19:39 [IST]

English summary

What allegation on Akhilesh and ramgopal on party out on sp.